В Ужгороде молодежные организации отменили акцию ко Дню Соборности

В Ужгороде местные молодежные организации решили не проводить ранее запланированную акцию по случаю Дня Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении общественной организации «Единое студенчество», распространенной в закарпатских СМИ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель «Единого студенчества» Денис МАН, по случаю празднования 92-й годовщины провозглашения Соборности Украины 22 января 2011 года в 14.00 в областном центре Закарпатья на Театральной площади должны были состояться торжественные мероприятия, в рамках которых молодежь планировала в знак единства украинского народа сформировать «живую цепь». Организаторы акции - Ужгородская молодежная общественная организация «Единое студенчество» и Застава «Ужгород» Федерации Скаутов «Галицкая Русь». Принять участие в акции планировали более 150 человек.

«При подготовке к акции и в направленных в адрес властных структур обращениях организаторы отмечали: «Акция является аполитичной и использование во время мероприятия какой-либо символики, кроме государственной, - исключено», - отметил Д.МАН.

По его словам, после встречи представителей оргкомитета акции с городским головой Ужгорода Виктором ПОГОРЕЛОВЫМ было принято решение об отмене запланированного мероприятия.

Д.МАН уточнил, что основанием для отмены молодежной акции стала угроза общественного противостояния, поскольку на это же время в центре Ужгорода планируется проведение митинга оппозиционных политических сил. Молодежной организации предложили либо перенести проведение акции на другую дату, либо проводить ее за пределами центральной части города.

Д.МАН также отметил, что объяснение организаторов, что при изменении даты проведение акции теряется свою символичность, а также принципиальное нежелание молодежи привязывать мероприятие к каким-либо политическим партиям не нашли понимания у местных политиков.

«Поэтому инициаторам не оставили другого выхода, кроме как отказаться от проведения акции», - сообщил он.

В своем заявлении к общественности организаторы мероприятия извинились перед всеми, кто согласился прийти и принять участие в создании «живой цепи», и надеются на понимание.