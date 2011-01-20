Россия хочет даром забрать у Украины недостроенный крейсер?

Россия не будет покупать у Украины недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 "Украина" (бывший "Адмирал Лобов"), сообщает издание "Аргументы Недели" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. Тем не менее, Россия согласна забрать корабль, если Украина отдаст его безвозмездно.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2010 года президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны крейсера «Украина», находящегося в Николаеве на Судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

После чего главком ВМФ России адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ заявил, что командование флота изучает возможность покупки недостроенного ракетного крейсера «Украина».

Верховная Рада 6 июля 2010 г. отменила постановление о присвоении ракетному крейсеру названия “Украина”. Как отмечалось в пояснительной записке к постановлению, с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусмотрены, нецелесообразно, чтобы крейсер носил название “Украина”.

Как отмечают "Аргументы Недели", степень готовности крейсера - 95 процентов. Содержание недостроенного корабля обходится бюджету Украины в миллион долларов в год. Достройка и модернизация ракетного крейсера оценивается в 50 миллиардов рублей.

«Все это время переговоры о судьбе «Украины» велись в закрытом формате, шли ожесточенные споры о цене. Но как заявил «АН» высокопоставленный чиновник, теперь все решено, и украинская сторона поставлена в известность. Россия возьмет «Украину» только даром, даже не по цене металлолома. И только после этого будут рассматриваться различные варианты участия украинских компаний в достройке корабля», - отмечает российское издание.

Справка УНИАН. Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.