Эксперт подсказывает, что инвесторы хотят видеть в Украине

Украине необходимо создать структуру для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал руководитель проекта «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» компании «Кимоникс Интернешнл» Ховард ОКМАН в ходе экспертного опроса об инвестиционном климате Украины.

По его мнению, инвестклимат Украины неблагоприятен, поскольку на государственном уровне нет стремления к привлечению прямых иностранных инвестиций. «Нет никакой институции, никакого ведомства и никакого понимания преимуществ прямых иностранных инвестиций», - отметил Х.ОКМАН.

По его словам, результатом этого являются упущенные возможности. «И если так будет продолжаться и дальше, это будет мешать долгосрочной инновационной и конкурентной способности частного сектора Украины. Общий инвестиционный климат в Украине неблагоприятен, учитывая то, что непонятно, насколько ее законодательство и власть способны стабилизировать экономику и бороться с коррупцией», - сказал эксперт.

Тем не менее, Х.ОКМАН считает, что иностранные инвестиции могут прийти в Украину. «Финансовые инвестиции, невзирая на законодательное поле, придут сюда, чтобы получить суперприбыль, И уйдут отсюда сразу же, как только прибыль закончится», - отметил эксперт.

Он считает, что инфраструктурные инвестиции придут в страну только в том случае, если украинская власть будет гарантировать компенсации для инвесторов, а прямые инвестиции придут, если инвесторы смогут поверить, что система НДС будет работать как запланировано.

«Конечно, инвесторов поможет привлечь законодательная и нормативная реформа, однако инвесторам прямых иностранных инвестиций необходимо постоянно пропагандировать идею инвестирования в Украине, а пока никакой такой работы не ведется», - полагает Х.ОКМАН.

По мнению эксперта, украинские органы власти должны проделать согласованную работу для улучшения репутации Украины как места, которое ждет прямые иностранные инвестиции, должны создать соответствующую структуру для привлечения прямых иностранных инвестиций.

«Это торговое агентство должно иметь продукт, который можно предложить, у него должна быть база данных выгодных украинских объектов и активов во всех частях страны, которую оно соберет при активном сотрудничестве с регионами и местными общинами, где будут размещаться инвестиции. Иными словами - Украине необходим некий эквивалент CzechInvest или другой очень сложной структуры, занимающейся привлечением прямых иностранных инвестиций», - сказал Х.ОКМАН и добавил: «Хорошо обученная рабочая сила, коммерчески выгодные научные разработки, прогрессивные локальные местности и доступная для производственных потребностей земля - лучшие активы Украины в борьбе за прямые иностранные инвестиции».