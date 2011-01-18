Милиция задержала еще 2 членов Тризуба

Правоохранители вчера, 17 января, задержали еще двух членов Всеукраинской организации "Тризуб" им. С.Бандеры - Алексея ЗАНУДУ (г. Обухов, Киевская обл.) и Виталия ВИШНЮКА (г.Харьков).

Об этом УНИАН сообщила представитель Всеукраинской организации "Жіноча Січ" Татьяна ТАРАСЕНКО.

Таким образом, по информации Т.ТАРАСЕНКО, на сегодня в отделениях милиции находятся всего девять представителей ВО “Тризуб”. Кроме задержанных 17 января, в Ивано-Франковске под арестом находятся Андрей СТЕМПИЦКИЙ и Степан БЫЧЕК, в Запорожье – Роман ХМАРА, Филипп ТАРАН, Василий ЛАБАЙЧУК, Евгений АНДРЮЩЕНКО, в Кировограде – Максим КУШНИР. По словам представителя "Жіночої Січі", все задержанные проходят по делу о повреждении бюста Сталина 28 декабря, когда ему была отрезана голова.

Т.ТАРАСЕНКО также отметила, что к “тризубовцам” Р.ХМАРЕ и В.ЛАБАЙЧУКУ, которые находятся в районных отделениях Запорожья, до сих пор не допускают адвокатов, которые могли бы оказать юридическую помощь. По словам представителя "Жіночої Січі", на запорожских адвокатов "оказывается давление со стороны так называемых правоохранительных органов, чтобы защитники не брали на себя ведение дела “Тризуба”. "Известно, что ребята находятся в тяжелых условиях заключения - голодные и в чужой легкой одежде, которую им предоставила милиция. Их вещи, одежда конфискованы полностью", - отметила Т.ТАРАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 г. на территории Запорожского обкома КПУ

28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

Позже, в новогоднюю ночь, произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.

Сегодня прокурор Запорожской области Вячеслав ПАВЛОВ сообщил, что по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье 28 декабря задержаны 7 человек.