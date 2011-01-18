Сегодня у христиан восточного обряда – «Голодная кутья»

Сегодня, в преддверие Крещения, христиане восточного обряда празднуют «Голодную кутью», или второй Святой Вечер.

Весь день в канун Крещения верные ничего не едят – держат пост. За ужин садятся, когда на небе уже появится вечерняя заря.

На стол в этот вечер ставят постные блюда: вареники с капустой, гречневые блины на постном масле, жареную рыбу и, конечно же – кутью и взвар.

После ужина, по народной традиции, все кладут ложки в одну миску, а сверху – буханку хлеба, «чтобы хлеб родился».