Министр: цены на продукты можно снизить

С целью снижения цен на продукты питания в Министерстве аграрной политики и продовольствия намерены в этом году возродить оптовые рынки, в частности «Укркоопсоюз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр Николай ПРИСЯЖНЮК во время пребывания с рабочей поездкой вместе с губернатором Киевской области Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ в Белоцерковском районе.

«Развитие оптовых рынков - как раз самая главная задача. «Укркоопсоюз» сегодня должен вернуться к выполнению своих обязанностей и предназначений… Я считаю, что этот шаг мы обязательно предпримем в этом году – «Укркоопсоюз» заработает и эти заготовительные функции дадут возможность удешевить продукты питания на прилавках», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, наиболее короткий путь «від лану до столу» благодаря возвращению заготовителей даст возможность, чтобы цены у производителя были высокими, а у покупателя регулированно низкими, насколько это возможно.