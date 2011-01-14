В Луцке открыли "Центр карьеры"

В Луцке сегодня открыт информационно-консультационный Центр карьеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, он будет действовать на базе Волынского национального университета имени Леси Украинки. Задача Центра карьеры - знакомить студентов с потенциальными работодателями и помогать им в трудоустройстве.

В открытии приняли участие первые лица области и города.

По словам директора Центра карьеры Светланы ЗИМЫ, в заведении будет функционировать три сектора, где будут готовить практические и методические материалы. Специалисты будут налаживать контакты с работодателями с целью трудоустройства студентов и выпускников университета. Также она рассказала, что Центр будет поддерживать активность студентов и выпускников вуза в выборе профессиональной и академической карьеры, а главная его цель - формирование у студентов навыков планирования карьеры и активного поиска работы.

Председатель Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК поблагодарил директора областного центра занятости Раису КУЧМУК и ректора ВНУ имени Леси Украинки Игоря КОЦАНА за хороший проект. "Такое заведение поможет молодым людям трудоустроиться, а работодателям - найти профессионального специалиста", - считает глава ОГА.