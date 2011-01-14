Кабмин создал госконцерн Укрветсанзавод
Сообщение на официальном сайте
Правительство создало Государственный концерн «Укрветсанзавод». Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров Украины 12 января, сообщается на официальном правительственном сайте.
Государственный концерн создан с целью усовершенствования управления, в частности по осуществлению противоэпизоотических мероприятий, создания условий для улучшения экологии и ветеринарно-санитарного состояния животноводческих ферм и населенных пунктов Украины, предотвращения инфекционных заболеваний среди людей и животных.
Реализация постановления будет способствовать рациональному использованию и сохранению государственного имущества, концентрации интеллектуального, технологического, экономического потенциала, кадровых ресурсов, повышению эффективности их использования, обеспечению защиты интересов государства в процессе реформирования и совершенствования управления в этой отрасли.