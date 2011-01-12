Скандал с Гимном Украины: КГГА отмазывается "техническими условиями"

Государственный Гимн Украины на Майдане Незалежности в Киеве в новогоднюю ночь прозвучал сокращенным из-за “технических условий прямой трансляции”.

Об этом говорится в ответе Киевской городской государственной администрации на запрос УНИАН.

В частности, начальник Главного управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью КГГА Марина ХОНДА отметила: «1 января, во время празднования Нового года на Майдане Незалежности, Гимн Украины прозвучал сокращенным. Это было связано с техническими условиями прямой трансляции праздничных мероприятий в эфире нескольких телеканалов».

Как сообщал УНИАН, 5 января житель Ивано-Франковска Руслан КОЦАБА направил письмо генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой возбудить уголовное дело по факту надругательства в новогоднюю ночь над Государственным Гимном Украины.

«В ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года в момент перехода стрелок часов через 12 часов ночи, то есть, перехода с одного года на другой, на главной площади Украины всегда раздается Государственный гимн Украины «Ще не вмерла України...», который транслируется по всем каналам на Украину. Так было все годы, с тех пор, как были приняты Верховной Радой главные символы нашего Государства – Герб Тризуб и Гимн «Ще не вмерла України і слава, і воля...» на слова П.Чубинского и музыку М.Вербицкого. Слова и музыка Государственного Гимна Украины утверждены Законом Украины «О Государственном гимне Украины», статья 1, еще 6 марта 2003-го года и подписаны тогдашним Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ. В том же законе сказано: «Статья 3. Надругательство над Государственным Гимном Украины влечет за собой ответственность, предусмотренную законом», - говорится в письме.

Р.КОЦАБА считает, что «иначе, чем надругательством над Государственным гимном Украины, нельзя считать нынешний переход с 2010-го в 2011-й год! Всем известный Гимн на главной площади Украины прозвучал сокращенным! Из него выброшены слова: «Згинуть наші воріженьки, как роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Р.КОЦАБА обратился к генеральному прокурору Украины с требованием возбудить уголовное дело по факту надругательства над Государственным Гимном Украины, осуществленным во время празднования 2011 года и предложил «предпринять соответствующие меры к руководству Киевского городского совета и Киевской городской администрации с целью установления виновных в этом позорном факте издевательства над титульной нацией».

О намерении обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу надругательства над Государственным Гимном Украины также заявлял заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.