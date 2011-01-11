В Луцке памятный знак Бандере обрисовали свастикой

В Луцке неизвестные нарисовали свастику на освященном камне, установленном на месте будущего памятника проводнику ОУН-УПА Степану Бандере. Знаки нарисованы красной краской на трех сторонах камня.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, сразу после сообщения на место происшествия прибыл наряд милиции, но злоумышленников они не застали. Сейчас их разыскивают. Это происшествие правоохранительные органы квалифицируют как мелкое хулиганство - согласно Кодексу законов Украины об административных правонарушениях.

Комментируя это происшествие сегодня на пресс-конференции, городской председатель Луцка Николай РОМАНЮК отметил, что, "независимо от того, какой это памятник, или это место под памятник, но если это сделано, то этому нужно давать оценку...".

*** Памятный знак - символический камень на месте будущего памятника проводнику ОУН-УПА С.Бандере был установлен в августе 2008 года перед Луцким городским РАГСом.