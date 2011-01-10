89-летняя женщина выбросилась из окна 4-го этажа
19:51, 10 января 2011Общество
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Трагедия в Мариуполе
В Мариуполе Донецкой области погибла 89-летняя женщина, выбросившись из окна 4 этажа дома.
Об этом сообщает мариупольский сайт ilich.in.ua со ссылкой на начальника пресс-службы Мариупольского ГУВД Ивана БАБАЕВА.
Согласно сообщению, тело пожилой женщины без признаков жизни было обнаружено под окнами одного из домов на улице Новороссийской. По словам И.БАБАЕВА, 89-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.
Мотивы, которые подтолкнули женщину преклонных лет на такой поступок, сейчас выясняет милиция.
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