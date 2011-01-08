На завтра синоптики обещают не самую комфортную погоду

Завтра в восточных областях Украины, Крыму и Приазовье осадков не ожидается.

На остальной территории небольшой мокрый снег с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, днем на Закарпатье и Прикарпатье 4-9° тепла. В восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в Крыму ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киевской области в воскресенье ожидаются небольшие осадки. Местами туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.