OSW: Газпром не заинтересован в росте добычи газа в Украине

Создание анонсированных в декабре двух совместных предприятий украинского „Нафтогаза” и российского „Газпрома” не приведет к увеличению добычи газа в Украине.

Об этом сказано в переданном УНИАН обзоре Центра Восточных иследований (OSW, Варшава).

Аналитики отметили, что монопольный поставщик газа в Украину „Газпром” не заинтересован увеличением добычи украинского топлива, а хочет получить доступ на рынок добычи и продажи газа.

„Хотя Украина имеет возможность существенно увеличить собственную добычу, сомнительно, что компании будут этому способствовать, поскольку в этом не заинтересован Газпром”, - написали эксперты.

Аналитики также обратили внимание, что ни российская, ни украинская компания не имеют технологий добычи газа на Черном море, где, в частности, в Керченском проливе запасы газа оцениваются в 75 млрд. кубометров.

По мнению польских экспертов, подписание украинскими властями меморандума о создании двух СП с россиянами свидетельствует о желании активизировать сотрудничество.

«В тоже время создание СП может быть тестом возможности сотрудничества, которую обдумывает Украина, по допуску России к украинскому рынку добычи и продажи газа», - отмечено в обзоре.

Как сообщал УНИАН, Украина за счет внутренней добычи около 20 млрд. кубометров газа в год обеспечивает свои потребности менее чем на треть, импортируя остальное топливо из России.