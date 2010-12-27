Назначен глава Госавиаслужбы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ указом от 24 декабря №1229/2010 назначил Анатолия КОЛЕСНИКА главой Государственной авиационной службы Украины. Текст документа размещен на сайте Президента.

Напомним, до этого назначения А. КОЛЕСНИК занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины – председателя Государственной авиационной администрации.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Министерство инфраструктуры Украины, Государственную автотранспортную службу Украины, Государственную авиационную службу Украины, Государственную службу связи Украины, Государственную службу морского и речного транспорта Украины, реорганизовав Министерство транспорта и связи Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма.