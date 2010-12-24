Погода на завтра

25 декабря по прогнозам синоптиков в западных областях Украины утром и днем будет идти дождь с переходом в мокрый снег, в Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. На остальной территории без существенных осадков, только днем в северных, большинстве центральных и южных областей местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в южных и восточных областях 8-13°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

На всей территории Украины туманы. На дорогах северной части местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной и южной частях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

В Киеве и области облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 3-8°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 4-6°.