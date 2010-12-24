ВР вписала в закон о нотариате Квалификационную комиссию

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины “О нотариате”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 251 народный депутат из 282 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что для определения уровня профессиональной подготовленности лиц, намеренных заниматься нотариальной деятельностью, для рассмотрения представления об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью при Министерстве юстиции Украины образуется Высшая квалификационная комиссия нотариата.

Срок полномочий Высшей квалификационной комиссии нотариата составляет три года, начиная с дня издания приказа об утверждении ее персонального состава.

После прохождения стажировки лица, которые собираются сдать квалификационный экзамен на право занятия нотариальной деятельностью, допускаются Высшей квалификационной комиссией нотариата к такой сдаче на основании представления Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.

Порядок внесения представления о допущении к сдаче квалификационного экзамена и проведения такого экзамена Высшей квалификационной комиссией нотариата устанавливается Министерством юстиции Украины.

На основании положительных результатов сданного квалификационного экзамена Министерство юстиции Украины принимает решение о выдаче свидетельства о праве занятия нотариальной деятельностью.

Лица, которые не сдали квалификационный экзамен, допускаются к его повторной сдаче не раньше чем через год по предоставлению Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе. Лица, которые не сдали повторный квалификационный экзамен, могут быть допущены к его сдаче после прохождения стажировки на протяжении одного года в государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса на условиях, предусмотренных данным Законом.

Лицо, частная нотариальная деятельность которого на протяжении трех лет после получения свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью не зарегистрирована, и которое не работало нотариусом, консультантом государственной нотариальной конторы или помощником (консультантом) частного нотариуса, не было должностным лицом, которое осуществляет руководство и контроль за деятельностью нотариата, до представления заявления о регистрации нотариальной деятельности должно подтвердить свою квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена в порядке, установленном Министерством юстиции Украины.

Согласно законопроекту рассмотрение вопроса об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью осуществляется Высшей квалификационной комиссией нотариата по представлению Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.

По результатам рассмотрения Высшей квалификационной комиссией нотариата представления об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью Министерство юстиции Украины принимает соответствующее решение.

Внесение Главным управлением юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главными управлениями юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе представления об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью и их рассмотрение Высшей квалификационной комиссией нотариата осуществляется в порядке, установленном Министерством юстиции Украины.

Решение Высшей квалификационной комиссии нотариата может быть обжаловано в суде в месячный срок со дня вручения его копии заинтересованному лицу.