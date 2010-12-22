Строительство трассы «Формула-1» в Украине обойдется в 200 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Ни для кого не секрет, что трасса «Формула-1» стоит порядка 200 млн. долл., но не это главное, а нужно подтягивать инфраструктуру», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что для успешного осуществления этого проекта необходимо заручиться поддержкой международной федерации. «Это очень сложно. Это не легче, чем получить Чемпионат Европы или Олимпиаду. Здесь проблема не столько с инфраструктурным проектом, а сколько, именно с возможностью принять Украину в этот клуб», - отметил Б.КРОЛЕСНИКОВ.

При этом он подчеркнул, что ему неизвестно пока о проекте строительства в Украине трассы «Формулы-1».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил, что на протяжении двух лет в Иванковском районе Киевской области появится автотрасса для проведения соревнований «Формула-1». По его словам, уже принято решение о выделении под этот проект около 100 га земли. Общая смета работ - около 1 млрд. долларов. В то же время А.ПРИСЯЖНЮК отказался уточнять, кто именно выступит инвестором строительства, заметив, что лично видел этот проект, уже прошедший экспертное согласование в Дании со специалистами, которые в свое время строили аналогичные трассы в Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре.