ЦИК считает заключением Счетной палаты предвзятым

В Центральной избирательной комиссии считают безосновательным и предвзятым заключение аудита Счетной палаты о ненадлежащем планирования средств государственного бюджета, которые выделяются на подготовку и проведение выборов, а также недостаточном контроле за их использованием.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ЦИК.

”Центральная избирательная комиссия категорически не соглашается с приведенным заключением, считая его безосновательным и предвзятым”, - отмечается в заявлении.

Во-первых, отмечают в ЦИК, сотрудники Счетной палаты должны знать, что в структуре расходов на выборы более 85% составляет заработная плата членов избирательных комиссий. “На протяжении 2004-2010 лет минимальная заработная плата в Украине выросла в 3,2 раза, что и обусловило рост общих расходов на проведение выборов Президента Украины в 2010 году по сравнению с 2004 годом. Поэтому проводить сравнение расходов на выборы Президента Украины в 2004 и 2010 годах без учета указанного фактора экономически неграмотно и социально вредно”, - заявляют в ЦИК.

Во-вторых, говорится в заявлении, “1,1 млн. грн. бюджетных средств, которые, по мнению Счетной палаты, Центральная избирательная комиссия использовала “неэффективно”, составляют лишь 0,1% общего объема расходов на подготовку и проведение выборов Президента Украины в 2010 году, что само по себе свидетельствует о надлежащем планировании средств государственного бюджета со стороны Центральной избирательной комиссии и контроле за их использованием”.

”В-третьих, в ходе проверки заведомо игнорировались аргументы Центральной избирательной комиссии относительно объективной необходимости ряда расходов. В частности, Счетная палата утверждает, что в 2009-2010 годах Комиссией были израсходованы 2,7 млн. грн. в связи с недостатками в системе Государственного реестра избирателей. Между тем, Счетной палате были предоставлены письменные объяснения, что отмеченные закупки были осуществлены в связи с внесением 21 августа 2009 года изменений в Закон Украины “О Государственном Реестре избирателей” (в части предоставления доступа к сети Реестра органам администрирования Реестра) и изданием постановления Кабинета министров Украины от 3 сентября 2009 года № 970 (об увеличении численности работников органов ведения Реестра)”, - объясняют в ЦИК.

Так же, отмечается в заявлении, были проигнорированы Счетной палатой предоставленные обращения 22 областных государственных администраций о потребности регионов в дополнительных избирательных урнах, что и обусловило дополнительную закупку урн, а также ряд других документов.

В-четвертых, подчеркивают в ЦИК, “о непрофессионализме Счетной палаты свидетельствует тот факт, что, по ее утверждению, начиная с 2005 года, общие расходы на создание Реестра составляли 152,3 млн. грн., в то время как в действительности Закон Украины “О Государственном реестре избирателей” был принят лишь в 2007 году. Общие расходы из Государственного бюджета Украины на создание и обслуживание Реестра в 2007-2010 годах составили 84,8 млн. грн.”.

”Указанное свидетельствует, что заключение Счетной палаты обусловлено исключительно желанием отдельных должностных лиц самоутвердиться. Учитывая изложенное, Центральная избирательная комиссия призывает Счетную палату к профессионализму и настойчиво просит не вводить общество в заблуждение своей неправдивой информацией”, - также отмечают в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня по результатам проведенного аудита Счетная палата сообщила, что Центральная избирательная комиссия завышает суммы средств, необходимых для проведения выборов.

По данным Счетной палаты, на очередные выборы Президента Украины из госбюджета израсходовано около 1,1 млрд. грн. – в 2,4 раза больше, чем на выборы 2004 года.

По результатам аудита коллегия Счетной палаты сделала заключение, что ЦИК ненадлежащим образом осуществляет планирования средств государственного бюджета, которые выделяются на подготовку и проведение выборов, и контроль за правильным и целевым их использованием.