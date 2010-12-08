В Полтаве продешевили, продав участок под центральным рынком

В Полтаве депутаты горсовета планируют опротестовать решение о продаже земли Центрального рынка за 8,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил мэр Полтавы Александр МАМАЙ.

По его словам, он уже написал письмо прокурору города, чтобы тот на следующей сессии вынес протест, и 14 декабря депутаты его удовлетворят.

«После этого другая сторона будет недовольна и, очевидно, начнется судебная волокита. Есть два варианта выхода из сложившейся ситуации: вернуть земельный участок в коммунальную собственность и запросить государственную земельную экспертизу, которая установит реальную стоимость этого земельного участка, а затем доплатить в городской бюджет», - сказал мэр.

Как сообщалось, в июле 2010 года депутаты Полтавского горсовета решили продать земельные участки, в число которых входит и участок под Центральным рынком, за 8,5 млн. грн. Такое решение было принято на заседании сессии городского совета. Тогда сессию пикетировали торговцы рынка, которые не согласны с продажей. Они предприняли штурм входной двери, однако в сессионный зал не попали. Предприниматели пообещали опротестовать это решение.