Президент Сирии приглашает украинские компании

Президент Сирии Башар АЛЬ-АСАД приглашает украинские компании принять участие в реализации ряда инфраструктурных проектов в его стране.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, об этом он заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Чрезвычайно важным является участие украинских компаний в ряде инфраструктурных проектов, которые реализуются в Сирии. Сейчас реализуются масштабные проекты по объединению наших железных дорог, автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, а также линий электропередач с соседними странами. Эти проекты оцениваются в миллиарды долларов. Мы приветствуем участие украинских инженерных компаний в этих проектах», – отметил президент Сирии.