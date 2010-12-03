Вор залез в дом к генеральному консулу Румынии

В Черновцах 30 ноября неизвестный через незакрытое окно проник в дом, где временно проживает Генеральный консул Румынии, и похитил личные вещи дипломата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила местная газета «Свобода слова».

По данным издания, у дипломата украли ноутбук, два мужских костюма, обувь, чемодан, портмоне с деньгами и мобильный телефон. Общая сумма нанесенного Генконсулу ущерба составляет 61 тыс. грн.

Газета сообщает о краже без ссылки на официальные источники в правоохранительных органах Черновицкой области, которые пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Однако, из достоверных источников УНИАН стало известно, что такой факт имел место, но это преступление до сих пор не раскрыто.