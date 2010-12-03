В центре Харькове сгорел «Спортмастер»

Сегодня ночью в Харькове сгорел магазин спортивных товаров «Спортмастер».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, пожар возник в полночь в Дзержинском районе Харькова на пр. Ленина, 24, на 1-м этаже 5-этажного жилого дома, где размещался магазин «Спортмастер».

По прибытию спасателей на место пожара было установлено, что горит товар, площадь пожара составляет 100 кв. метров. Для гашения огня были задействованы 11 отделений на автоцистернах, и 2 автолестницы.

При пожаре пострадала жительница дома, 1989 года рождения. Она с отравлением угарным газом была госпитализирована. Также при пожаре работники МЧС спасли 5 жильцов, 30 человек были эвакуированы. Возгорание было ликвидировано в 02.25.

Причина пожара и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются, сообщили в пресс-службе.