Непогода оставила без света 177 населенных пунктов Украины
09:38, 03 декабря 2010Общество
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В двух областях
Из-за сложных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач без электроснабжения остаются 177 населенных пунктов в двух областях Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в частности в Херсонской области обесточены 126 н.п., в Николаевской области – 51 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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