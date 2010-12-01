«Беркут» разогнал акцию протеста родителей, чьи дети погибли в авариях

Родители детей, погибших в дорожных авариях, сегодня пикетировали здание Николаевского областного управления внутренних дел.

Как передает кореспондент УНИАН, они заявили свой протест против затягивания расследований этих трагедий, против бездействия сотрудников следственных органов, которые позволяют виновникам гибели молодых людей оставаться на свободе через несколько лет после аварий.

Организовала акцию одна из матерей, чья дочь погибла а автомобильной катастрофе.

Участники акции собрались на пересечении улиц Декабристов и Спасской. К ним присоединились члены объединения «Свобода», которые протестовали против некоторых действий органов местного самоуправления. Всего насчитывалось не более 40 человек.

Незадолго до заявленного времени начала акции (10 часов), примерно в 09.45, к месту проведения акции подошли около десяти бойцов «Беркута», которые оттеснили митингующих, взяли их в кольцо и подвели к зданию Центрального райотдела милиции, который находится рядом. Всех задержанных втолкнули в ворота внутреннего двора райотдела, не смотря на возмущение всех, кто стал свидетелем этой сцены.

На встречу с несколькими протестующими, которым удалось остаться на улице, вышел заместитель начальника городского управления милиции, начальник милиции общественной безопасности г. Николаева Алексей МИРОШНИЧЕНКО. Он пояснил, что вчера вечером, накануне проведения акции, после того, как была подана заявка на ее проведение, в Николаевский окружной административный суд был подан апелляционный иск Николаевского горисполкома.

Суд принял решение об ограничении права проводить акции протеста в таких местах, как областное управление и областная прокуратура. Как пояснил А.МИРОШНИЧЕНКО, заявка на проведение акции подавалась в общей численности на 500 человек, а «ни перед областной прокуратурой, ни перед зданием областного УВД нет площадки, где могло бы разместиться такое количество людей. Поэтому был сделан вывод о том, что это может остановить дорожное движение, вызвать возмущение собственников транспортных средств и тех граждан, которые просто едут к местам своей работы и не смогут проехать по данной улице». (Перед областным управлением внутренних дел по улице Декабристов движение транспорта запрещено, а улица Спасская не относится к наиболее оживленным городским магистралям - УНИАН).

В заявке, поданной участниками акции протеста родителей, было указано для участия 100 человек, в заявке, поданной объединением «Свобода», - примерно 300 человек.

А.МИРОШНИЧЕНКО также заявил, что после того, как будут установлены личности задержанных, выяснены все обстоятельства, при которых произошло задержание и составлены соответствующие документы, участники акции будут отпущены. Задержанных участников пикета обвиняют в нарушении порядка проведения мирных собраний граждан согласно ч.1 ст. 185 Административного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание от штрафа до админареста.