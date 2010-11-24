На базе Киевского университета будет создан научный парк

На базе Киевского национального университета имени Тарас Шевченко будет создан научный парк.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие учредительные документы подписали 23 ноября руководители двенадцати академических институтов, среди которых – институты геохимии, электросварки, микробиологии, радиологической химии, прикладной и теоретической физики, университета пищевых технологий и тому подобное.

По словам ректора Киевского университета, президента новообразованного учреждения Владимира ГУБЕРСКОГО, создание совместно с НАН Украины корпорации «Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко» будет способствовать наиболее эффективному использованию университета как международного научно-учебного центра.

Создание научного парка также будет способствовать формированию новых рабочих мест, трудоустройству выпускников высших учебных заведений, развитию инновационных инфраструктур и главное – улучшит условия для привлечения инвестиций.

«Такие научные парки - это, прежде всего, стимул для того, чтобы в них концентрировались усилия с одной стороны - ученых, а с другой – инвесторов», – сказал на церемонии подписание учредительных документов заместитель министра образования и науки Украины Евгений СУЛИМА.

По его словам, учитывая то, что государство не является учредителем корпорации, никакого бюджетного финансирования проекта не предусмотрено. Однако на государственном уровне было обеспечено полное содействие этой организации, так, Законом Украины «О научных парках» предусмотрены определенные налоговые преференции его участникам, в частности, более низкие ставки при ввозе необходимого оборудования.

По словам Е.СУЛИМЫ, лаборатории государственных университетов не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью и поэтому инвесторы не могут напрямую предоставлять им средства. В случае использования хозрасчета, после получения денег в кассу высшего учебного заведения, из них высчитывают средства на коммунальные услуги и тому подобное, и непосредственно научному работнику остается мелочь, и это не стимулирует ученого к работе.

«В технопарках ситуация иная. Там уже идет расчет, там создается предприятие, конкретный проект, в котором это все учитывается и потом финансируется. И только участники этого проекта как раз и получают прибыли за выполненную работу», – подчеркнул Е.СУЛИМА.

В свою очередь, В.ГУБЕРСКИЙ подытожил: «В таких сложных условиях, в том числе финансовых, нужно объединять наши усилия, наших ученых и государства».