Королевская: Налоговый кодекс блокирует евроинтеграцию Украины

Налоговый кодекс подрывает позиции отечественных производителей даже на родном рынке, не говоря уже о европейском. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в Верховной Раде на круглом столе «Зона свободной торговли с Европейским Союзом: плюсы и минусы для развития украинского бизнеса», организованном комитетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что сегодня в Брюсселе проходит саммит «Украина-ЕС», где одной из главных тем обсуждается возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли и согласование параметров этого документа. «Нам необходимо обсудить все плюсы и минусы, которые в результате получит украинская экономика, украинский бизнес. Цель создания зоны свободной торговли для Украины - открыть украинским компаниям доступ на европейский рынок. Однако принятый Налоговый кодекс подрывает позиции отечественных производителей даже на родном рынке, не говоря уже о европейском», - считает она.

По мнению главы парламентского комитета, новый Налоговый кодекс существенно увеличивает административное давление на украинские компании, делая их неконкурентоспособными. «Кроме того, в отличие от европейских, отечественные компании сегодня платят дополнительный «коррупционный» налог. По некоторым отраслям доля взяток в стоимости конечной продукции достигает 50%. Соответственно, рентабельность украинских компаний, по сравнению с европейскими, после вступления в силу Налогового кодекса снизится еще больше, что уменьшает их возможности продвигать свою продукцию на экспорт, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Таким образом, принятый Верховной Радой Налоговый кодекс блокирует евроинтеграцию Украины».

Глава комитета Верховной Рады считает, что для выравнивания дисбаланса во внешней торговле с ЕС, соглашение о зоне свободной торговле должно содержать ассиметричные условия для украинских и европейских компаний и переходный период. «Господдержка отдельных секторов экономики в Европейском Союзе измеряется миллиардами евро. Только прямые дотации сельхозпроизводителям в Европе оценивается в сумму 45 млрд. евро в год. В Украине эта сумма составляет не более 300 млн. евро в год, т.е. в 15 раз меньше. Чтобы украинские компании могли конкурировать на равных, им необходимы преференции на европейском рынке, и это является темой для переговоров», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что соглашение о вступлении в зону свободной торговли с ЕС – это не самоцель. «Для нас главное подписать такое соглашение, которое бы защищало украинского товаропроизводителя и не привело бы к обрушению целых отраслей промышленности, которые не готовы к конкуренции с европейскими компаниями», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.