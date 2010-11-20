СБУ расследует 9 дел против чиновников КГГА и Киевсовета

На протяжении 2010 года СБУ возбудило девять уголовных дел против должностных лиц КГГА и Киевского городского совета.

Об этом сообщает газета "Зеркало недели" 20 ноября 2010 года, ссылаясь на данные пресс-центра УСБУ в г. Киеве.

По информации издания, четыре из возбужденных уголовных дел касаются "конкретных лиц, а пять возбуждены по факту совершения преступления".

Как отметили в УСБУ, службой были проверены такие сферы деятельности КГГА и Киевсовета: охрана культурного наследия, градостроение и землепользование; коммунальная собственность; физическая культура и спорт; здравоохранение и медицинское обеспечение; также были проверены Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и КП “Киевреклама”.

«По результатам проведенных проверок следственным отделом Управления возбуждены 9 уголовных дел, причастными к совершению преступлений в которых являются должностные лица КГГА и Киевсовета: 4 дела возбуждены в отношении должностных лиц КГГА и Киевсовета и 5 — по фактам совершения преступлений», — отмечено в сообщении пресс-службы.

При том в производстве следственного отдела управления находятся уголовные дела в отношении начальника Главного управления градостроения и землепользования (по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины), начальника Главного управления охраны культурного наследия (по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины), начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения (по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК Украины). Перечисленные лица содержатся под стражей.

«В рамках одного из уголовных дел объявлен в розыск руководитель постоянно действующей комиссии Киевсовета, — сообщила пресс-служба ведомства. — В целом на данное время по уголовным делам в отношении должностных лиц КГГА проходят 10 человек, однако работа в этом направлении еще продолжается».

По информации пресс-службы, дела, возбужденные по фактам совершения преступлений, связаны с нарушениями в деятельности Главных управлений по физической культуре и спорту и коммунальной собственности КГГА, а также Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и КП «Киевреклама».

«Общая сумма причиненных убытков по уголовным делам, которые расследуются по фактам совершения преступлений, превышает 25 миллионов гривен», — сообщила пресс-служба.