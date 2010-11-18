Попов: киевские электросети следует передать в концессию

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ прогнозирует, что летом 2011 года будет подписан договор о концессии электросетей Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил вчера на пресс-конференции.

«Нам нужно в ближайшее время выйти с общим проектом относительно последующего использования инженерных сетей, которые сегодня находятся в аренде у Киевэнерго на условиях договора, который защищает интересы территориальной общины, и с другой стороны - и Киевэнерго. Нам нужно обязательно выйти на цивилизованный путь подписания нового соглашения», - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что такое соглашение должно быть образцом сотрудничества между территориальной общиной и частной компанией для всей Украины. “Предварительно могу сказать, что если наши предложения в этом направлении будут поддержаны, то технически мы можем прийти к результату, когда в течение лета следующего года мы подпишем в качестве образца всем остальным современный договор о концессии сетей с четким указанием сроков, в каком количестве, на каком месте, на какой улице будут профинансированы определенные капитальные вложения», - отметил А.ПОПОВ.