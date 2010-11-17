В Черкассах задержали обеспеченного бизнесмена-педофила

В Черкассах задержан бизнесмен-педофил.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель начальника Управления МВД в Черкасской области, начальник криминальной милиции Леонид БОЙКО.

По его словам, 47-летний неженатый предприниматель хитростью заманивал несовершеннолетних к себе домой, где их насиловал и снимал это на видео. Впоследствии он шантажировал детей компрометирующими записями, запугивая жертв их обнародованием. Мужчина хотел создать свою порнолабораторию, сайт в Интернете и выйти на постоянных клиентов, которые покупали бы его видеопродукцию.

Правоохранители установили 10 пострадавших детей. Среди них – девочки 9, 12, 13 лет и трое мальчиков. Тринадцатилетняя девочка даже забеременела от насильника.

В развращении несовершеннолетних его подозревали еще два года назад, но тогда доказать его вину было тяжело, поскольку не хватало доказательной базы: жертвы не подавали заявлений.

Педофилом оказался обеспеченный черкасский бизнесмен, владелец магазинов автозапчастей на рынках города.