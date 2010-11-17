Азаров утверждает, что из первого транша МВФ не потрачено «ни цента»

Средства Международного валютного фонда (МВФ) нужны Украине не для расходования, а для того, чтобы покрыть риски, которые возникают при проведении реформ, и дать сигнал инвесторам для привлечения инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом он отметил, что из первого транша кредита МВФ на сегодняшний день не потрачено «ни цента».

«В первую очередь, эти средства нам нужны не как ресурс на текущие нужды, а как резерв, который перекрывает риски первого этапа проведения реформ, а также как сигнал международным инвесторам, что Украине можно снова доверять и полагаться, как на абсолютно надежного партнера», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом глава правительства отметил, что такой сигнал уже услышан инвесторами.

Он также отметил, что решение о выделении второго транша кредита в размере почти 1,6 млрд. долл. может быть принято на заседании совета директоров в декабре.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА находится в Украине для пересмотра программы сотрудничества по кредиту stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.