Управление делами Медведева приобретет украинский Ан-158

Управления делами Президента России приобретет украинский самолет Ан-158, который может садиться фактически на любые посадочные полосы.

Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» в номере от 15 ноября сообщил управляющий делами Президента России Владимир КОЖИН.

«Украинские коллеги начали производить достаточно неплохой самолет Ан-158. И мы внимательно за этим процессом следим. Я сам видел новый самолет, был на нем, изучил его. Это ближнемагистральное воздушное судно интересно нам тем, что очень неприхотливо и может садиться фактически на любые посадочные полосы», - сказал В.КОЖИН.

Он отметил, что в России сегодня пока по пальцам можно пересчитать аэродромы, которые соответствуют международному уровню. Большинству еще только предстоит модернизация, и на это уйдет не один десяток лет, добавил он.

«А летать надо, и садиться надо. Так что ведем переговоры, видимо, будем приобретать этот самолет», - сообщил В.КОЖИН.

Отвечая на вопрос о том, что одесские ученые специально для российских чиновников разработали информационно-развлекательные системы и в каждом президентском самолете будет по 20 мониторов, он сказал: «Одесситы могут говорить что угодно, они ведь живут в городе юмора и шуток. Но если серьезно, они разрабатывают системы не для нас».

В.КОЖИН подчеркнул, что «Ан» — это серийный самолет, и украинцы будут предлагать его всему миру.

«Нам ни к чему развлечения на бортах, предназначенных для полетов руководства страны. Но когда дело подойдет к заказу, во время обсуждения контракта мы будет смотреть, что разработали одесситы и надо нам это или нет», - сообщил В.КОЖИН.

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличено количество пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м. пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствована конструкция крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.