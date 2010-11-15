Мужчины все чаще подвергаются бытовому насилию

Согласно последним исследованиям, не только женщины, но и мужчины подвергаются бытовому насилию, сообщает Deutsche Welle. Причем, по словам эксперта Петера Дёге (Peter Döge), насилие, направленное против женщин или мужчин существенно отличается.

"Если мужчины чаще прибегают к физическому насилию, то женщины - к вербальному", - отметил эксперт.

Как указывает интернет-портал газеты Die Welt, согласно результатам опроса, 30 процентов женщин и 34 процента мужчин в Германии склонны к применению насильственных действий. Как выявили результаты исследования, все чаще жертвами становятся мужчины. Так, 45 процентов респондентов мужского пола признались в том, что уже подвергались насилию. В то же время соответствующее число женщин составило 40 процентов. Как правило, насильственные действия применяются в быту.

32 процента опрошенных немок, склонных к насилию, признали, что в прошлом году кого-то либо оскорбили, либо унизили, либо обругали. В то же время соответствующее число мужчин составило 22 процента. Около 11 процентов немцев мужского пола заявили, что они участвовали в драках и избиениях или угрожали оружием. Среди женщин такое число составляет 5 процентов.

В опросе, проведенном по заказу благотворительной организации протестантских церквей в ФРГ (Diakonisches Werk der EKD), приняли участие 1470 мужчин и 970 женщин.