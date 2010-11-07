200 гривен за "больничный" - милиция разоблачила медиков-взяточников
20:04, 07 ноября 2010Общество
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В Шепетовке разоблачены два медработника узловой больницы станции Шепетовка, которые злоупотребляя своим служебным положением, требовали и брали взятки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В частности, выявлено, что терапевт упомянутой больницы оценил лист нетрудоспособности в 200 гривен. Его коллега требовал и получил 500 гривен взятки от вполне здорового помощника машиниста поезда за положительное заключение врачебно-экспертной комиссии о состоянии здоровья.
Теперь в отношении медиков Хмельницкая транспортная прокуратура возбудила уголовные дела согласно ч.2 ст.368 и ч.1 ст.366 УК Украины.
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