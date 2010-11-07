В Житомире сожгли «чучело большевизма»

Сегодня в Житомире сторонники ВО «Свобода» на улице Большой Бердичевской возле памятника Т.Шевченко провели митинг-реквием в знак протеста против празднования 93-й годовщины Октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге собралась около сотни лиц преимущественно молодого возраста.

Выступающие на митинге сторонники ВО «Свобода» отмечали, что они выступают против празднования в Украине 93-й годовщины Октябрьской революции «как трагической даты - коммунистически-большевистского переворота 7 ноября (25 октября) 1917 года».

Участники митинга также запели гимн Украины и почтили минутой молчания память жертв большевизма.

Кроме флагов ВО «Свободы» на митинге также были государственные флаги Украины.

После митинга его участники провели торжественное шествие по главной улице города к памятнику В.Ленину, где сожгли «символическое чучело большевизма в виде пятиконечной звезды», как они это сами назвали.

Митинг и шествие прошли под лозунгом «Покажи свое небезразличие к судьбе миллионов людей, которые погибли от красной чумы в Украине и во всем мире!» и «Покажи свою силу, зажги огонь в своем сердце!».