На Сумщине упростят пересечение украинско-российской границы

С нового года жители Сумской области будут иметь возможность пересекать украинско-российскую границу по упрощенной процедуре. Такое решение было принято на совещании по вопросам упрощения формальностей и создания комфортных условий для пересечения украинско-российской границы жителями приграничных областей Украины и Российской Федерации. Об этом УНИАН сообщили в Сумской облгосадминистрации.

По словам председателя Сумской ОГА Юрия ЧМЫРЯ, соответствующие службы, в первую очередь пограничная и таможенная, уже получили необходимые поручения, проведена встреча с руководством пограничных управлений Российской Федерации в Белгородской, Курской и Брянской областях, в райгосадминистрациях прошли общие совещания относительно сроков открытия местных пунктов пропуска. Поэтому важнейшие вопросы упрощения перехода должны быть решены уже до конца этого года. Речь, в частности, идет об упрощении процедуры заполнения деклараций, отказе для жителей приграничья от миграционных карточек, увеличении срока пребывания в приграничной зоне соседнего государства авто без его таможенного оформления до 15 суток, пропуск жителей приграничья на территорию РФ вне очереди.

По данным сумских пограничников, в среднем за сутки в местных пунктах пропуска государственную границу Украины в пределах Сумской области пересекают свыше 2 тысяч лиц и 300 транспортных средств.

«Главной нашей задачей является выполнение договоренностей президентов Украины и Российской Федерации, достигнутых во время межведомственного совещания 17 сентября 2010 года в Глухове и 4 октября текущего года в ходе І международного Украинско-российского экономического форума в Геленджике относительно упрощения пограничных формальностей во время осуществления контроля в пунктах пропуска, создание комфортных условий для пересечения границы жителями приграничных областей Украины и России», – отметил Ю.ЧМЫРЬ.

До конца года в Сумской области запланировано открыть автомобильное движение еще в 4 пунктах пропуска на границе с РФ.