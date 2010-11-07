На Волыни впервые за последние пять лет начали строительство школы

На Волыни впервые за последние пять лет начали строительство новой школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, школа будет в селе Майдан-Липненский Маневицкого района. Там будут учиться и школьники из соседней Ривненской области.

Капсулу с посланием будущим поколением заложил в фундамент учебного заведения председатель Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК.

Во время торжеств он отметил, что "школьники смогут учиться в современном, красивом помещении. Эта школа - символическая, ведь здесь будут получать знания волынские и ривненские дети".

Он также сообщил, что на строительство школы уже выделено 2 млн. грн. из госбюджета. Остальные же средства, а это - 5 млн. грн., поступят из государственного бюджета в следующем году.

Кроме того, Б.КЛИМЧУК сообщил, что в следующем году на Волыни будет начато строительство еще трех новых школ, а также завершено строительство и реконструкция еще одиннадцати.

Сейчас в школе села Майдан-Липненский обучаются 77 детей, из них 28 школьников из села Осова Ривненской области.