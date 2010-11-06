Хмельницкой областной ТИК осталось принять документацию из 4 районов
19:09, 06 ноября 2010Общество
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Сообщила замглавы избиркома
Хмельницкая областная территориальная избирательная комиссия сегодня ожидает принять избирательную документацию из 4 районов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель председателя ТИК Людмила ГУЛАВСКАЯ.
“Ожидаем документацию из Каменец-Подольского и Хмельницкого районов, Нетишина и Хмельницкого. После этого и обнародуем официальные результаты выборов”, - сказала она.
Л.ГУЛАВСКАЯ отметила, что на протяжении вчерашнего дня областная ТИК получила избирательные документы из 12 районов, в том числе трех городов областного значения: Славуты, Шепетовки и Староконстантинова.
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