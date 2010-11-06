Хмельницкой областной ТИК осталось принять документацию из 4 районов

Хмельницкая областная территориальная избирательная комиссия сегодня ожидает принять избирательную документацию из 4 районов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель председателя ТИК Людмила ГУЛАВСКАЯ.

“Ожидаем документацию из Каменец-Подольского и Хмельницкого районов, Нетишина и Хмельницкого. После этого и обнародуем официальные результаты выборов”, - сказала она.

Л.ГУЛАВСКАЯ отметила, что на протяжении вчерашнего дня областная ТИК получила избирательные документы из 12 районов, в том числе трех городов областного значения: Славуты, Шепетовки и Староконстантинова.