Сколько стоит приставить видеокамеру к каждому таможеннику?

Государственная таможенная служба Украины намерена в первом полугодии 2011 года реализовать первый этап внедрения систем видеонаблюдения в пунктах пропуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей СЕМКА.

По его словам, стоимость проекта пока не рассчитывалась. «Будем надеяться на заложение таких расходов на 2011 год. Я думаю, что первый этап в течение первого полугодия 2011 года мы сделаем. Тем более, что в отдельных пунктах пропуска у нас уже установлены системы наблюдения, но их надо интегрировать в общеведомственную сеть с возможностью ее применения для контроля», – отметил С.СЕМКА.

Норма о введении видеонаблюдения в местах таможенного оформления заложена в концепции реформирования Гостаможслужбы. Это объемная по стоимости работа, которую таможенники намерены осуществлять поэтапно, начиная с самых больших пунктов пропуска, отметил С.СЕМКА.

«Это (введение видеонаблюдения – УНИАН) требует модернизации оптико-волоконных каналов, потому что передача видеосигналов является большой по объему», – подчеркнул он.

При этом С.СЕМКА привел пример работы видеосистем в Венгрии, где в 70% случаев обвинений таможенников в неправомерных действиях определить объективную картину позволяет именно система видеонаблюдения.