В Каменце-Подольском на помойках нашли несколько сотен бюллетеней

Председатель городской Каменец-Подольской ТИК Татьяна ОСТАФИЙЧУК сообщила, что вчера в мусорнике было найдено 360 избирательных бюллетеней по выборам городского председателя на территории участка №41, который находится в Старом городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время заседания городской территориальной избирательной комиссии.

По словам Т.ОСТАФИЙЧУК, к ней обратились представители правоохранительных органов с просьбой предоставить по 5 экземпляров неиспользованных бюллетеней, чтобы провести экспертизу найденных.

Кроме того, еще 159 бюллетеней были найдены в мусорнике на территории участка №2.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этим фактам.

По состоянию на 12.00 в Каменце-Подольском проводится пересчет на участке №37, где выявлен факт нехватки 50 бюллетеней.