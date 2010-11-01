Михаил Волынец о пустых протоколах, шахтной котельной и ксероксе

В городе Красноармейске Донецкой области глава одной из участковых избирательных комиссий заставила членов комиссии подписать чистые протоколы результатов выборов.

Об этом сообщил в Донецке на пресс-конференции народный депутат Украины от ВО «Батьківщина» Михаил ВОЛЫНЕЦ, который наблюдал за ходом выборов в местные органы власти в Донецком регионе.

Он рассказал, что «в Красноармейске на участке, который располагается в центральной библиотеке, председатель избирательной комиссии заставила четверых членов комиссии подписать чистые бланки протоколов». По словам М.ВОЛЫНЦА, «только член комиссии, представитель комиссии от «Батьківщини» отказалась подписывать, сообщила наблюдателям и вызвала милицию».

«В присутствии милиции председатель комиссии порвала эти бланки протоколов уже подписанные, потом их собрали, сложили и это снято на видео», - заключил народный депутат, подчеркнув, что это далеко не единичные случаи злоупотреблений на нынешних выборах в Донецкой области.

В городе Макеевка заместитель председателя участковой избирательной комиссии намеревалась вынесли пачку бюллетеней и выбросить их в шахтную котельную, сообщил Михаил ВОЛЫНЕЦ. «В Макеевке в конце дня выборов заместитель председателя участковой избирательной комиссии намеревалась вынести большую пачку бюллетеней, которые хотела выбросить в шахтной котельной», - сказал народный депутат. По его словам, «эту женщину задержали наблюдатели, вызвали милицию, составлен акт».

В городе Красноармейске обнаружены поддельные избирательные бюллетени, сделанные на ксероксе. «В городе Красноармейске было зафиксировано 36 поддельных бюллетеней, которые были сделаны на ксероксе», - сказал народный депутат, подчеркнув, что «это только то, что удалось заметить и зафиксировать в фактах нарушений».

В целом он посетовал на плохое качество самого избирательного бюллетеня. По словам М.ВОЛЫНЦА, избирательный бюллетень на сегодняшний день – «это просто бумага, некачественная бумага, этот бюллетень на сегодняшний день, к сожалению, никаким образом не защищен от подделки».