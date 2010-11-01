"Фронт Змін" обнаружил массовые нарушения в Сумской области

В Сумской области местную организацию партии «Фронт Змін» обнаружил на избирательных участках массовые нарушения закона о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил руководитель областной парторганизации Николай КЛОЧКО.

По его словам, больше всего нарушений было зафиксировано в городе Сумы, а также в Белопольском, Бурынском и Лебединском районах.

Самыми массовыми нарушениями Н.КЛОЧКО назвал отсутствие на избирательных участках информационных плакатов с данными о кандидатах в депутаты (Сумы, Белополье, Бурынь, Лебедин, Сумской район) и о партийных списках (Сумской городской организации «Фронта Змін»), недопущение наблюдателей на избирательные участки и угрозы недопущения их к подсчету голосов.

Кроме того, в некоторых информационных плакатах мажоритарщиков была обнародована искаженная или неполная информация, утверждает М.КЛОЧКО.

“Там, где у нас на выборы шли сильные кандидаты, их всячески замалчивали. Например, в Белопольском районе отсутствовали информационные плакаты кандидата в областной совет от «Фронта Змін» Георгия САХНЮКА, в Лебедине - Анатолия УДОДА, а на избирательных участках в Бурынском районе в некоторых селах вообще не было информации о нашей партии”, - сказал М.КЛОЧКО.

“Это не случайность, а продуманные, преднамеренные действия”, - заявил М.КЛОЧКО.