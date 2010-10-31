В Черновцах выступят солисты «Ла Скала» и «Большого театра»

Концерт с участием звезд мирового оперного искусства состоится 13 ноября в Черновцах по случаю открытия отреставрированного здания областной филармонии, которая в этом году празднует свое 70-летие.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, концерт состоится под патронатом губернатора Буковины Михаила ПАПИЕВА при поддержке народного артиста России, заслуженного артиста Украины, солиста Мариинского театра Санкт-Петербурга, бывшего буковинца Василия ГЕРЕЛЛО.

В концерте к открытию Черновицкой филармонии примут участие солистка Миланского театра «Ла Скала» (Италия) Даниэла СКИЛАЧЧИ, солист «Большого театра» России Павел ВАЛУЖИН и лауреат Международного конкурса дирижеров «Mario Guselia» Фабио МОСТРАНДЖЕЛО (Италия).

Выступлением звезд мирового оперного искусства начнется фестиваль классической музыки «Буковинский ноябрь 2010», в котором примут участие более 20 известных украинских коллективов и исполнителей из Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого.

На реставрацию областной филармонии в Черновцах, которая продолжалась несколько лет, пошло 12 млн. грн. из государственного и областного бюджетов. Филармония в Черновцах в этом году отметила 70-летие со дня основания. На ее сцене выступали Энрико Карузо, Саломея Крушельницкая, Орест Руснак, Сиди Таль, Николай Лысенко, Федор Шаляпин, Поль Робсон и многие другие известные певцы прошлого и современности. Реставрация здания осуществлялась таким образом, чтобы не навредить уникальной акустике филармонического зала.