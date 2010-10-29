Тимошенко: власти отрицают рост цен, чтобы не повышать пенсии и зарплаты

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет власти в невыполнении закона об индексации доходов граждан.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила на пресс-конференции в Виннице.

"У нас есть закон, который предусматривает, что пенсии и заработные платы должны повышаться ровно на столько, на сколько растут цены. Это называется индексацией доходов людей. Теперь это не индексируется", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" также считает, что официальный индекс роста потребительских цен необъективно отражает реальную ценовую ситуацию.

"По информации Госкомстата, за сентябрь цены выросли на 2,9%, в октябре они говорят, что такой показатель будет на уровне 2%. Где предел? Каждый человек может на своем собственном бюджете посчитать, правильно этот показатель посчитан или нет", - убеждена она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство остановило реализацию социальных программ.

"Не финансируется ничего. Прекратились все программы по переоснащению медицинских заведений, все программы, которые были направлены на повышение заработных плат врачам и учителям, все программы, которые направлены на выплату справедливых пенсий... Сегодня ничего не делается в стране, что нужно рядовым людям", - сказала она.