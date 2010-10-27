Азаров наконец разобрался, кто кого и чем может накормить

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министерствам совместно с региональными властями создать межрегиональные балансы продовольствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Я ставлю задачу создать межрегиональные балансы продовольствия и определить перспективную специализацию регионов, в которую государство будет вкладывать ресурсы и привлекать инвестиции», – сказал Н.АЗАРОВ.

В этих балансах, отметил премьер-министр, должна быть учтена перспектива производства продукции, мировые экспортные прогнозы, прогноз министерства сельского хозяйства США и прогнозы соседних с Украиной стран.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и ее регионы должны создавать региональные запасы продовольствия и сети оптовых рынков для преодоления ажиотажных всплесков спроса на продукты.