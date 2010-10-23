УСПП будет просить Януковича ветировать Налоговый кодекс

Украинский союз промышленников и предпринимателей намерен просить Президента Украины ветировать Налоговый кодекс, если предложения к документу предоставленные УСПП для рассмотрения в Верховной Раде, не будут депутатами учтены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

Специалисты УСПП и Экономического совета разработали пакет замечаний и предложений к проекту Налогового кодекса на 250 страницах и уже передали его в парламент ко второму чтению.

В частности, УСПП тревожит значительное сокращение видов деятельности, которые дают право применять упрощенную систему налогообложения, а именно - предоставление права на уплату единого налога только физическим лицам; уменьшение предельного размера выручки до 300 тыс. грн., а количества наемных работников - до 2 человек; неопределенность нормы о переходном этапе для перехода субъектов малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности на общую систему налогообложения.

В проекте кодекса, отмечают в УСПП, не предусмотрена возможность выведения из тени заработной платы путем снижения налоговой нагрузки на фонд зарплаты. Также отсутствуют нормы, которые бы поддерживали отечественного товаропроизводителя – импортера оборудования, материалов, комплектующих, которые ввозятся для хозяйственной производственной деятельности, а именно возможность применения «критического импорта», налоговых векселей, освобождения от налогообложения при ввозе в качестве взноса в уставный фонд импортного оборудования и тому подобное.

Кроме того в УСПП не соглашаются с нормой о 5-процентном налогообложении доходов от депозитов физических лиц и считают, что налог на недвижимое имущество внедряется без учета реальных состояний граждан и стоимости недвижимого имущества.

«Если проект Налогового кодекса в процессе его подготовки ко второму чтению в парламенте не будет усовершенствован в контексте збалансирования фискальной и стимулирующей функции, не будет содержать благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, не будет стимулировать деловую активность и инвестиционный климат в стране, УСПП, другие общественные объединения деловых кругов обратятся к Президенту страны с просьбой ветировать кодекс», - отмечается в сообщении.