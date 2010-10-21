СБУ присвоила делу львовского историка гриф «совершенно секретно»

Уголовному делу, возбужденному после изъятия у львовского историка Руслана ЗАБИЛОГО электронных носителей, присвоен гриф "совершенно секретно".

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения, соответствующая информация содержится в ответе первого заместителя председателя СБУ Владимира РОКИТСКОГО на запрос активиста сайта "Майдан" Александра СЕВЕРИНА.

А.СЕВЕРИН, в частности, интересовался, какие материалы могут, по мнению СБУ, быть основанием для задержания граждан Украины, изъятия документов и возбуждения уголовных дел. "...Указанному уголовному делу был присвоен гриф «совершенно секретно», - говорится в ответе руководства СБУ. – Обнародование результатов экспертного исследования изъятых материалов до полного их изучения и других сведений по делу является преждевременным и не обоснованным».

Напомним, что 8 сентября в Киеве сотрудники СБУ задержали и в течение 14,5 часа допрашивали украинского историка Р.ЗАБИЛОГО, директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов).

По данным Украинского Хельсинкского союза по правам человека и Харьковской правозащитной группы, работники СБУ без всякой санкции суда и с многочисленными нарушениями процессуального законодательства изъяли у него ноутбук и два внешних жестких диска.

На этих носителях информации, как отмечают правозащитники, кроме научных исследований самого Р.ЗАБИЛОГО, содержались электронные копии исторических материалов и архивных документов, которые не представляют и, по законодательству, не могут представлять государственную тайну. Однако 9 сентября появилась официальная информация СБУ: «Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ст. 328 Уголовного кодекса Украины».

После этого СБУ провела несанкционированный обыск в кабинетах историков музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове и изъяла его имущество и документы. В частности, из кабинетов научных работников было изъято два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов. Изъяты также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов, сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения