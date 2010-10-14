Всемирный газетный конгресс может состояться в Украине

Всемирный газетный конгресс состоится в Украине в 2012 году. Такое предварительное решение озвучил президент Всемирной газетной ассоциации (World Association of Newspapers and News Publishers - WAN-IFRA Гэвин О`РЕЙЛЛИ на совете директоров WAN-IFRA в ходе роботы всемирного форума редакторов, который проходил в Гамбурге (Германия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации независимых региональных издателей Украины.

"Мы получили приглашение от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести в Киеве Всемирный газетный конгресс в 2012 году. Мы согласуем этот вопрос с Советом директоров в течение ближайших месяцев", - сообщил он.

По информации пресс-службы Ассоциации независимых региональных издателей Украины, уже в этом году в Украине побывает генеральный директор WAN-IFRA Кристоф РАЙС, который откроет Всеукраинский газетный конгресс 29 октября. В работе конгресса примут участие почти двести первых лиц газет и мультимедийных компаний.

«Оба конгресса, которые состоятся в Украине, - очень важный шаг для развития демократии, - комментирует избранный в Гамбурге представитель Украины в совете директоров WAN-IFRA Александр ЧОВГАН. - По крайней мере, в то время, когда в политических кругах муссируются идеи о «российском варианте», Украина должна избрать собственный путь, выгодный для нашей страны. А без поддержки демократической Европы этот путь пройти будет невозможно".

Всемирная газетная ассоциация, которая планирует провести в Украине Всемирный газетный конгресс в 2012 году, является некоммерческой, негосударственной организацией, которая образована в 1948 году и представляет свыше 18 тысяч изданий на пяти континентах. WAN-IFRA имеет статус официального консультанта, представляющего интересы газетной индустрии в ЮНЕСКО, ООН и в Совете Европы.

Одно из направлений деятельности – защита и продвижение экономической независимости газет как необходимого условия для этой свободы. С приходом новой власти в 2010 году журналисты и правозащитные организации чаще заговорили об ограничениях свободы слова в Украине. Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в Украине еще много необходимо сделать для обеспечения свободы слова, отметили в пресс-службе Ассоциации независимых региональных издателей Украины.