Чиновники воровали продукты у зэков: в тюрьмах устроили «голодомор»

Чиновники Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний воровали продукты у заключенных, заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, генерал-майора Внутренней службы Сергея СИДОРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, это было первое общение нового руководства ведомства с журналистами после замены практически всего верхнего эшелона службы исполнения наказаний.

С.СИДОРЕНКО сообщил, что Контрольно-ревизионное управление провело проверку финансовых злоупотреблений в ведомстве. В результате проверки выяснилось, что в 2009 году в результате многочисленных финансовых махинаций прошлого руководства из бюджета было украдено 468 млн. грн., сообщил С.СИДОРЕНКО, отметив: «Из-за недопоставок продуктов в украинских тюрьмах был устроен самый настоящий «голодомор».

Так, в колонии Полтавской области поставщик завез соль вместо сахара. Всего из 400 тонн сахара в колонии было завезено 40 тонн, что составляет 10% от плана. Для сокрытия воровства использовалась простая схема: руководство исправительных колоний заключило с поставщиком договор на ответственное хранение приобретенной продукции. В результате, товар так и остался на складе, а деньги пропали.

«На приобретение куриного мяса Госдепартамент потратил 6,2 млн. грн. Однако ветеринарные исследования показали, что мясо непригодно для употребления в пищу. В результате 12,6 тонн курятины были запрещены для использования в исправительных колониях. А израсходованные на их приобретение 157 тыс. грн. никто у продавца так и не потребовал», - заявил С.СИДОРЕНКО.

Та же история повторилась и с консервами. Госдепартамент закупил у одного из мясокомбинатов свыше 483 тонн, заплатив 14,5 млн. грн. Однако в колонии попали лишь 45% заказа. Причем 68,2 тонны оказались непригодными в пищу. Свыше 10 млн. грн. просто осели в чьих-то карманах.

При этом С.СИДОРЕНКО заявил, что за годы правления Юлии ТИМОШЕНКО «в системе исполнения наказаний сложилась криминальная схема, в результате которой чиновники наживались на воровстве продуктов питания. В ряде колоний ситуация доходила до голодных бунтов. Чтобы снять напряжение, заключенным разрешили получать посылки с продуктами питания».

Воровство пагубно сказалось и на состоянии здоровья заключенных, отметил первый заместитель председателя Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний. Так, в 2009 году от сердечно-сосудистых заболеваний скончалось 260 заключенных. Около 5 тысяч страдают туберкулезом.

За 4 месяца новым руководством в системе наказаний были выявлены также хищения недвижимости, которая находилась на балансе департамента. К примеру, в Винницкой колонии физкультурно-спортивный комплекс для заключенных был признан негодным и передан в частные руки, рассказал С.СИДОРЕНКО. Он при этом продемонстрировал журналистам фотографии, и отметил, что здание находится в прекрасном состоянии и функционирует в качестве частного физкультурного центра.