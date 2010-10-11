Попов заслал аудит на Киевгорстрой и Киевэнергохолдинг

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил председателю наблюдательных советов предприятий “Киевгорстрой” и “Киевэнергохолдинг” Егору РУСИНУ провести финансово-экономический аудит работы указанных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение А.ПОПОВ дал сегодня на встрече с Е.РУСИНЫМ, которая состоялась в КМДА.

А.ПОПОВ отметил важность указанных компаний для территориальной общины города. По его словам, работа по возвращению акций коммунальных предприятий Киеву будет продолжаться со стороны КГГА.

В то же время, по словам А.ПОПОВА, необходимо определиться с последующими действиями, связанными с налаживанием стабильной работы “Киевгорстроя” и “Киевэнергохолдинга”.

Обо всех выявленных нарушениях во время аудита А.ПОПОВ попросил Е.РУСИНА сообщать в правоохранительные органы, чтобы в кратчайшие сроки эти нарушения были ликвидированы.

А.ПОПОВ предложил руководителю наблюдательного совета “Киевгорстроя” на время проведения аудита компании отстранить от управления ею тех, кто до этого времени ею руководил, и к утру завтрашнего дня внести предложения относительно нового состава членов правления “Киевгорстроя”.

Что касается “Киевэнергохолдинга”, то, по словам А.ПОПОВА, необходимо рассмотреть все договорные отношения, которые компания имела за последнее время. «Нам нужно детально разобраться в том, есть ли на сегодняшний день какая-либо угроза относительно использования акций, которые принадлежат городу, и их последующего возможного изъятия. Мы при такой информации будем иметь возможность защитить интересы киевлян, чтобы акции были возвращены, и люди, которые имели отношение к таким попыткам, если они будут выявлены, безусловно, понесли наказание», - отметил А.ПОПОВ.

Он подчеркнул, что столичная власть будет действовать в данном вопросе жестко и динамично. Первый заместитель председателя КГГА попросил Е.РУСИНА в сжатые сроки проинформировать о результатах проверки компании “Киевэнергохолдинг”, а также еженедельно предоставлять оперативную информацию о работе этого холдинга.

На встрече А.ПОПОВ пообещал Е.РУСИНУ, что столица уже в ближайшее время рассчитается с “Киевгорстроем” за все выполненные работы по договорным отношениям.

Со своей стороны Е.РУСИН заверил, что будут выполнены все поставленные задания, и что он намеревается созвать собрание акционеров предприятия “Киевэнергохолдинг”, чтобы изменить его руководство.

На это А.ПОПОВ отреагировал: «Если нужна помощь правоохранительных органов, у нас есть понимание относительно наших последующих действий. Поэтому звоните, я буду реагировать на ваши предложения».