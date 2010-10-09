Антидемпинговое расследование по курятине из США и Бразилии прекращено

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) прекратила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину куриных половинок и четвертинок, а также ножек и их частей происхождением из США и Бразилии.

Об этом говорится в сообщении МКМТ, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер» (№188 от 9 октября т.г.).

В сообщении отмечается, что антидемпинговое расследование прекращено без применения антидемпинговых мер.

Данное решение комиссии вступает в силу с дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2009 года комиссия рассмотрела соответствующую жалобу компании "Мироновский хлебопродукт", птицекомбината "Днепровский", компании "Руби Роз Агрикол Ко. ЛТД" о наличии и влиянии демпинга куриных окорочков (куриные половины, четвертины, ножки и их части), поставляемых из США и Бразилии, и нанесении вреда национальному производителю.

В связи с этим МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования в части импорта в Украину половин и четвертин кур, а также ножек и их частей происхождением из США и Бразилии. Проведение антидемпингового расследования было поручено Министерству экономики Украины.

По данным украинских производителей, которые приведены в жалобе, в 2007 г. экспортная стоимость куриной продукции из США и Бразилии составляла 0,46 долл./кг, тогда как на внутренних рынках этих стран цена составляла 0,96 долл./кг и 1,35 долл./кг соответственно. При этом темпы роста объемов импорта из США в 2007 г. выросли на 75%, по сравнению с 2005 годом, а из Бразилии – на 637%.